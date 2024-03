Santos aguarda FPF para escolher palco da semifinal do Paulistão

O Santos ainda não bateu o martelo sobre onde jogará a semifinal do Campeonato Paulista, contra o RB Bragantino. O Peixe deseja atuar na Neo Química Arena, mas o conflito de datas pode fazer com que a equipe permaneça na Vila Belmiro. Contudo, o Alvinegro Praiano disse que vai esperar a realização do conselho técnico na Federação Paulista de Futebol (FPF) para tomar a decisão.

Para jogar na Neo Química Arena, o Peixe precisa de duas coisas. A Federação Paulista precisa definir as datas. Como a outra semifinal é entre Palmeiras e Novorizontino, a partida também deve acontecer na capital paulista. O Governo do Estado não permite duas partidas na cidade, no mesmo dia. Além disso, o Santos precisará pagar um aluguel ao Corinthians. O valor gira em torno de R$ 800 mil a R$ 1 milhão.

Contudo, a FPF aguarda a publicação da tabela desmembrada da Libertadores para ter um veredito sobre o tema. Na prática, se o Palmeiras tiver compromissos pelo torneio continental no dia 2 de abril, a primeira final do Paulistão terá de acontecer no sábado, dia 30 de março.

Caso se confirme, o Santos não poderá atuar na cidade de São Paulo no dia 28. Assim, o clube será praticamente obrigado a optar pela Vila Belmiro e jogar na quarta-feira, dia 27. O Alviverde pode não se classificar à decisão, mas a tabela será feita considerando todas as possibilidades.

O Palmeiras deve mandar seu jogo contra o Novorizontino no Allianz Parque. Assim, caso o Santos queira jogar na capital, a FPF terá que desmembrar as semifinais em dois dias. Contudo, se optar pela Vila Belmiro, as duas partidas devem acontecer na quarta-feira (27).

Duas alas no Santos divergem sobre onde deve ser o jogo

Alguns dirigentes do clube querem que o jogo aconteça na capital paulista. Nesse sentido, o estádio viável é justamente o do Corinthians. Esta ala que apoia o jogo em São Paulo entende que o Peixe pode lucrar muito mais se mandar o embate fora da Vila Belmiro. Por isso, o Santos já se antecipou em conhecer a operação e os setores do local nesta segunda-feira (18).

Além disso, a chance de estar na capital é grande, já que a diretoria dos dois clubes compartilham uma boa relação nos últimos meses. Nesta sexta-feira, por exemplo, o Timão vai descer a serra rumo ao litoral para um jogo-treino contra a equipe de Fábio Carille, na Vila Belmiro.

Em contrapartida, há um desejo forte, principalmente dos jogadores, que a partida aconteça na Vila Belmiro. Os atletas entendem que o Peixe é mais forte quando atua no Urbano Caldeira e deseja recuperar a força do ”caldeirão” que o estádio sempre teve nos últimos anos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Santos aguarda FPF para escolher palco da semifinal do Paulistão apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.