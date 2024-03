É ele ali? Richarlison surge com sacola do Vasco na Seleção

Após conceder entrevista coletiva na tarde desta terça-feira (19), em Londres, no CT do Arsenal, o atacante Richarlison apareceu com uma sacola do Vasco.

O jogador do Tottenham, da Inglaterra, revelou recentemente torcer pelo Cruz-Maltino, afirmando até que acompanha o time durante a madrugada europeia. Depois da entrevista coletiva, ele surgiu com um ‘presente’ da equipe carioca, que tem o goleiro Léo Jardim convocado.

Confira o vídeo:

E ELE ALI? Richarlison saiu da coletiva com um presente do @VascodaGama #vasco #vascodagama #carioca pic.twitter.com/oox8GKN9V1 — BTB SPORTS (@BTBSPORTSOFICI) March 19, 2024

“Acompanho o Vasco aqui de madrugada, chego no CT cansadão, às vezes com raiva (risos)”, disse em entrevista recente ao “Desimpedidos”.

Não é a primeira vez, aliás, que Richarlison se vê flagrado com algum item do Vasco. Durante as Olimpíadas de 2020, no Japão, o atacante foi filmado com outros jogadores vestindo a camisa do Gigante. Eram eles: Douglas Luiz, Matheus Cunha, Ricardo Graça e Lucão.

Richarlison é natural de Nova Venécia, no Espírito Santo, e tem 26 anos. Está no Tottenham desde 2022/23 e, após uma primeira temporada ruim, desandou a fazer gols. Tornou-se, então, peça fundamental na equipe treinada por Ange Postecoglou.

