Neymar e Bruna Biancardi usam acessório e reforçam rumores de reconciliação

Neymar e Bruna Biancardi aparentemente não estão mais juntos. O advérbio usado acima, afinal, está corretíssimo. Isso porque, embora para toda sociedade estejam separados e a única ligação seja a pequena Mavie, filha do “ex” casal, um detalhe em especial chamou atenção.

Biancardi e Neymar são vistos juntos em vários momentos. Afinal, eles são pais de Mavie. No entanto, em postagem recente, um acessório usado por ambos se destacou: em vez de anel de compromisso, eles estão circulando com uma pulseira combinando, ao melhor estilo casal.

As peças são da marca Van Cleef & Arpels, de Paris, e têm ouro amarelo 18 quilates. O valor de mercado, aliás, impressiona: R$ 31,2 mil cada.

Neymar e Bruna se encontraram no início do mês, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Na ocasião, aliás, ela postou nas redes sociais flores e bombons de presente que ganhou do Dia Internacional da Mulher. Biancardi, no entanto, não marcou o “menino” Ney.

Dias antes, todavia, eles também se encontraram. Foi no festão de aniversário do jogador. E Biancardi, a propósito, esteve na comemoração. Eles postaram fotos juntos, abraçados e sem a pequena Mavie.

Pouco antes, inclusive, Biancardi viajou para a Europa. O objetivo foi encontrar Carol Dantas, ex de Neymar e mãe do primeiro filho do jogador, Davi Lucca. Ela, aliás, dá a maior força para que o casal fique junto novamente.

Neymar e o ano 2023

Neymar viveu 2023 bastante conturbado. Desde a revelação de que traiu Bruna Biancardi pouco antes do Dia dos Namorados, ele sempre está nas páginas de fofoca. O meia, inclusive, chegou a se desculpar publicamente após ter sido exposto.

“Bru, Errei. Te pedi perdão pelos meus erros, pela exposição desnecessária, mas me sinto na obrigação de vir publicamente reafirmar isso”, postou ele nas redes sociais.

No entanto, durante 2023 praticamente inteiro o jogador viveu polêmicas. No fim do ano, Bruna Biancardi decidiu terminar o relacionamento.

