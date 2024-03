Viagens longas, dois hemisférios e três competições. Vem aí a epopeia do Botafogo!

Se o Botafogo não encontrou nenhum bicho papão no Grupo D da Copa Libertadores, o sorteio, em contrapartida, determinou que o Glorioso fará um verdadeiro “mochilão” pela América do Sul. O clube carioca vai rasgar os céus do continente nos próximos dois meses. Serão 26.874 quilômetros de viagens nesta etapa do torneio mais importante das Américas.

O time, no entanto, começa sua jornada, em casa, no Estádio Nilton Santos, contra o Júnior Barranquilla (COL), entre 2 e 4 de abril. Depois, começa a epopeia. Na semana seguinte, de 9 a 11 de abril, sai pela primeira vez do Rio de Janeiro. O destino será Quito, onde enfrenta a LDU. A capital equatoriana está a 2.850 metros acima do nível do mar. Respire fundo, pois a jornada só está começando…

Na sequência, mais um alívio, antes de uma logística, no mínimo, complicada: o Botafogo faz, então, dois jogos no Colosso do Subúrbio: Universitário, do Peru, entre 23 e 25 de abril, e LDU, entre os dias 7 e 9 de maio. O ideal é gabaritar em casa e deixar a classificação encaminhada porque depois…

Viaja y viaja, Botafogo!

Agora é que reside o nó. Prepare-se! De 14 a 16 de maio, o Botafogo está em Lima, onde reencontra o Universitário. Em seguida, subirá ainda mais. Afinal, entre 28 a 30 de maio, visita o Junior, em Barranquilla, na cidade da cantora Shakira, quase no Caribe. Adendos importantes: 1) as duas cidades não têm altitude. 2) o Peru é caminho para a Colômbia. Está na metade de um voo entre Brasil e o país cafeteiro.

Todo o transtorno seria minimizado se, entre estas datas, não houvesse, porém, uma rodada do Campeonato Brasileiro pela frente. E de clássico! No fim de semana, entre os dias 25 e 26 de maio, o Botafogo defronta o Fluminense, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O Mais Tradicional retorna, portanto, ao Brasil e sobe ainda mais o continente, desafiando suas veias abertas e pisando no Hemisfério Norte.

Pensa que acabou? Não! A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) reservou os dias 1º e 22 de maio para a terceira fase da Copa do Brasil. O Glorioso estreia nesta competência do torneio de mata-mata contra um adversário ainda a ser definido. Tudo isso com a possibilidade de um cenário de definição na Libertadores.

E os compatriotas?

Entre os brasileiros desta edição da Copa Libertadores, o Botafogo é o clube que percorrerá a maior distância (26.874 km). O Flamengo também tem chão para encarar: 20.350 km, seguido por São Paulo (19.224 km), Fluminense (17.012 km), Atlético-MG (16.976 km) e Palmeiras (15.144 km). O Grêmio, neste sentido, está na situação mais confortável. Viaja somente 10.760 km. Molezinha, tchê!

