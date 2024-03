Presidente do Grêmio frisa que Carballo e Reinaldo ainda se recuperam de lesão

Um dos representantes do Grêmio no sorteio da fase de grupos da próxima da Libertadores foi o presidente Alberto Guerra. A cerimônia ocorreu na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, na noite da última segunda-feira (18). O mandatário relatou seu ponto de vista a respeito da projeção da chave do Imortal no torneio e as condições de avançar de fase. O time gaúcho ficou no Grupo C ao lado de Estudiantes de La Plata (ARG), The Strongest (BOL) e Huachipato (CHI).

Assim como expôs o processo de recuperação de atletas que estão lesionados, especialmente os casos do meio-campista Felipe Carballo e o lateral-esquerdo Reinaldo.

O uruguaio, aliás, ainda não estreou em 2024. Isso porque após o fim da última temporada, ele passou por uma cirurgia devido a uma contusão no púbis. As previsões indicavam que o prazo de recuperação após a cirurgia era de um mês. No entanto, Carballo ainda sofre com dores na região.

“Não consigo atualizar ainda a situação dele. Não sei ao certo qual o prognóstico. O importante é que ele se recupere bem. É um atleta muito importante para o grupo. Um jogador de altíssimo nível, de seleção uruguaia, que a gente espera contar com ele o mais rápido possível”, detalhou o presidente do Tricolor Gaúcho.

Reinaldo passa por problemas graves no joelho direito

A lesão de Reinaldo é diferente, pois trata-se de problemas no joelho direito. No caso, o jogador teve estiramento do ligamento cruzado anterior. Bem como uma ruptura parcial do ligamento colateral-lateral. O Imortal não anunciou um tempo previsto de recuperação do atleta. Apesar disso, o indicativo é de que no atual cenário, não seja necessário que o jogador opere para corrigir a lesão.

“Até onde eu sei, não é caso de cirurgia, mas de uma recuperação um pouquinho mais longa para que possa voltar sem uma reincidência da lesão”, acrescentou Alberto.

O jogador sofreu a lesão no início de março, durante a vitória de goleada por 4 a 1 sobre o Guarany de Bagé, pela 11ª e última rodada da primeira fase do Gauchão.

Próximos compromissos do Grêmio

O Grêmio vai estrear na Libertadores em embate com o The Strongest, da Bolívia, na primeira semana de abril. A partida deve ocorrer entre os dias 2 e 4, em La Paz, ainda sem uma definição também de horário. Antes de pensar na principal competição de clubes da América do Sul, o Imortal tem compromisso pelo Estadual. Afinal, a equipe vai enfrentar o Caxias no segundo jogo da semifinal do Gauchão, no dia 25 de março.

A partida ocorre na Arena do Grêmio e o Tricolor Gaúcho entra em campo com a vantagem do empate para conseguir a vaga na decisão. Isso porque os comandados de Renato Portaluppi conquistaram triunfo por 2 a 1 sobre o Caxias, na partida de ida, no último sábado (16).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook

O post Presidente do Grêmio frisa que Carballo e Reinaldo ainda se recuperam de lesão apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.