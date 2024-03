Gabi Milito está perto de primeiro trabalho pós-Argentinos Juniors

Dono de longeva passagem como técnico do Argentinos Juniors, o técnico Gabi Milito está bem próximo de assumir um novo desafio. Ao menos, está é a informação veiculada pelo portal Olé onde a Universidad Católica seria seu provável novo clube.

De acordo com o referido portal, Gabi tem acerto verbal tanto no aspecto do projeto apresentado como também no caráter econômico. Desse modo, a oficialização de sua chegada na representação do Chile dependeria somente da assinatura contratual.

Aos 43 anos de idade, o ex-jogador de clubes como Independiente, Barcelona e Zaragoza iniciou sua trajetória como técnico em 2015, no comando do Estudiantes. De lá pra cá, viveu nova experiência no Independiente (porém, no banco de reservas) além do O’Higgins, em solo chileno.

Todavia, fato é que foi no Argentinos Juniors que as suas habilidades enquanto treinador acabaram mais acentuadas. Constituíndo trajetória desde 2021, ele angariou números da ordem de 135 jogos onde construiu o seguinte retrospecto: 58 vitórias, 33 empates e 44 derrotas.

Esse tipo de consistência, aliás, é justamente o que a Universidad Católica busca no momento. Passadas cinco rodadas do Campeonato Chileno e a etapa classificatória da Sul-Americana, os Cruzados caíram no torneio continental e estão apenas em 12° no âmbito nacional. O cenário em questão foi justamente o que custou a demissão do último ocupante do cargo, Nicolás Núñez.

