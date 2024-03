Dirigente do Flamengo sai em defesa de Gabigol após julgamento

Na última segunda-feira (18/03), Marcos Braz marcou presença no sorteio da fase de grupos da Libertadores e saiu em defesa de Gabigol. O atacante está sendo julgado pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem e pode pegar até quatro anos de punição.

Situação de Gabigol no Flamengo

Aliás, Gabriel Barbosa é acusado de tentar fraudar um exame antidoping e desrespeitar os oficiais durante uma testagem surpresa no Ninho do Urubu. O atacante, dessa forma, acabou sendo enquadrado no artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem.

Assim, Gabriel Barbosa corre risco de pegar uma punição pesada pela conduta. No entanto, na visão de Marcos Braz, os acontecimentos estão sendo bem explicados e devem caminhar para um desfecho positivo.

“As coisas estão sob controle. Venho sempre falando sempre com o Gabriel. Falei hoje. Teve a audiência dele por cinco horas, esteve presente no questionamento do doping surpresa no Ninho. Está sendo bem explicado, equacionado. Quem vai decidir, vai decidir pelo certo. Vamos em frente”, disse Marcos Braz para ESPN.

O primeiro julgamento do atacante aconteceu na segunda-feira (18/03) e não teve uma conclusão definida do caso. Portanto, uma nova reunião está prevista para acontecer no dia 25 de março. O camisa 10 é um dos principais ídolos da história do clube e tem contrato na Gávea até o fim de 2024.

