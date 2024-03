Na mira de gigantes, Gyokeres não pensa em deixar o Sporting

Viktor Gyokeres, grande destaque do futebol português nesta temporada, afirmou que está focado em conquistar títulos com o Sporting e garantiu que não está preocupado com o interesse de grandes clubes do futebol europeu. O atacante marcou 36 gols em 39 partidas com a camisa do Leão até o momento e aparece como grande desejo de outros gigantes da Europa para a próxima janela de transferências.

A serviço da seleção da Suécia nesta Data Fifa, Gyokeres concedeu entrevista ao jornal sueco ‘Expressen’ após treinamento e garante que uma possível saída do Sporting não é algo com que esteja preocupado neste momento.

“Não penso muito nisso, na verdade. Quero ganhar o Campeonato e a Taça (de Portugal) com o Sporting. Mas, é nisso que quero colocar toda a minha energia”, explicou o atacante.

Além disso, a grande temporada com a camisa do Sporting colocou Gyokeres como a grande estrela da Suécia. A seleção está concentrada em solo português para se preparar para o amistoso contra Portugal, na próxima quinta-feira (21).

“Vamos ver o que vai acontecer, não sei o tempo que vou jogar, mas será divertido enfrentar Portugal aqui. Acho que vou desfrutar da experiência e do reencontro com alguns companheiros”, comentou Gyokeres sobre o amistoso diante da seleção portuguesa.

