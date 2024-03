Abel Ferreira não se vê fora do Palmeiras pelos próximos dois anos

Se depender de Abel Ferreira, o português ainda ficará no Palmeiras por muito tempo. Em participação no Fórum Nacional da Associação dos Treinadores de Portugal, o treinador afirmou que não se vê fora do clube pelos próximos dois anos. Este, aliás, é o período com qual ele tem contrato com o clube palestrino, onde chegou em 2020.

“O clube onde estou é um clube que me valoriza, me reconhece, onde me sinto parte do processo. Estou bem onde estou, estou onde quero estar, a minha família está comigo e, felizmente, cheguei a um momento da minha vida que posso escolher onde quero estar e dificilmente nos próximos dois anos irei para algum lado”, afirma Abel.

Pelo Palmeiras, o técnico conquistou títulos tão diversos quanto a Libertadores e a Recopa Sul-Americana, além da Copa do Brasil, do Brasileirão e do Campeonato Paulista. Em quatro anos pelo Alviverde, ele já construiu uma história pela equipe, onde é o segundo treinador que mais comandou o clube em todos os tempos. Segundo o próprio técnico, a estrutura e o elenco é que o fizeram permanecer e tornar-se vencedor:

“Foi no Brasil que um clube de ponta me deu oportunidade de mostrar todo o meu potencial. Pois só com bons jogadores e uma estrutura que luta para ser campeão é que se pode mostrar todo o potencial. É como os jogadores: para ser campeão, tem que se juntar aos melhores e foi o que fiz”.

