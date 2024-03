Flamengo x Cruzeiro, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

Após perder para o Palmeiras na estreia, num jogão que terminou 3 a 2, o Flamengo enfrenta o Cruzeiro, no Luso-Brasileiro, pela segunda rodada do Brasileiro feminino. A Raposa, na estreia, ficou no 1 a 1 com o São Paulo. Para acompanhar este jogo, confira a transmissão raiz da Voz do Esporte. O pré-jogo começa às 18h30 sob o comando de Gabriel Belmonte. Com a bola rolando., Diego Mazur estará na narração