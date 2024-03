Jogos do Fluminense na Libertadores-2024: Datas, horários e onde assistir

A Conmebol divulgou na noite desta terça-feira (19/3), as datas, horários e as TVs que passarão os jogos do Fluminense no Grupo A da Libertadores-2024. O Tricolor fará a sua estreia no dia 3, em Lima, no Peru, contra o Alianza. Veja abaixo:

Jogos do Fluminense no Grupo A da Libertadores

1ª rodada – 3/4, às 21h30 – Alianza Lima x Fluminense (Globo e Paramount)

2ª rodada – 9/4, às 21h – Fluminense x Colo-Colo (Paramount)

3ª rodada – 25/, às 19h – Cerro Porteño x Fluminense (Paramount)

4ª rodada – 9/5, às 21h – Colo-Colo x Fluminense (ESPN e Star+)

5ª rodada – 16/5, às 19h – Fluminense x Cerro Porteño (ESPN e Star+)

6ª rodada – 29/5, às 21h30 – Fluminense x Alianza Lima (ESPN e Star+)

