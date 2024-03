Sport x Náutico: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta quarta-feira (20), o Sport e Náutico fazem o tradicional clássico pela fase de grupos da Copa do Nordeste. O jogo tera início às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata. A partida, aliás, é uma prévia da final do Campeonato Pernambucano, que também terá o embate entre os dois clubes.

Antes de mais nada, o jogo deve acontecer sem torcida, por conta do ataque de uma torcida organizada do Sport ao ônibus do Fortaleza, que deixou atletas feridos após jogo pela mesma Copa do Nordeste.

Onde Assistir

A partida terá transmissão em TV aberta no SBT (para o nordeste),no Nosso Futebol (TV assinatura) e no DAZN (Streaming).

Como chega o Sport

O Leão faz ótimo campeonato, liderando o grupo A com 10 pontos, acumulando 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. No Campeonato Pernambucano, o Sport já garantiu sua vaga na grande final ao enfrentar o Santa Cruz no sábado (16) e vencer na disputa de pênaltis após empate por 0x0.

Como chega o Náutico

Enquanto isso, o Náutico está lutando para garantir sua vaga na próxima fase da Copa do Nordeste. No momento, em suma, ocupa o quarto lugar no grupo B, apenas 2 pontos atrás do último colocado. Até agora, só para exemplificar, o time alvirrubro acumula apenas 5 pontos, com 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Na última partida, por fim, o Náutico venceu nos pênaltis contra o Retrô, o que também garantiu sua vaga na final do Campeonato Pernambucano.

SPORT X NÁUTICO

Copa do Nordeste – 6ª rodada

Data e horário: 20/02/2024, às 21h30

Local:Arena Pernambuco, em Recife (PE)

SPORT: Caíque França; Pedro Lima, Alisson Cassiano (Rafael Thyere), Luciano Castán e Felipinho; Felipe (Fabrício Domínguez), Alan Ruiz e Lucas Lima; Chrystian Barletta, Romarinho e Gustavo Coutinho.. Técnico: Mariano Soso.

NÁUTICO: Vágner; Arnaldo, Guilherme Matos, Rafael Vaz e Diego Matos; Marco Antônio e Lorran; Ray Vanegas, Patrick Allan e Thalissinho; Paulo Sérgio. Técnico: Allan Aal.

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos e Paulo de Tarso Bregalda Gussen

