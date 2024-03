Bahia x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), Bahia e Vitória se enfrentam num clássico estadual pela sexta rodada da Copa do Nordeste. É quase um esquenta para a decisão do Baianão, entre as equipes (dois jogos, em 31/3 e 7/4). Dessa forma, previsão de casa cheia, mesmo com os ingressos sendo vendidos apenas para torcedores do Bahia (o mandante). Afinal, na Bahia os jogos são com torcida única.

No momento, o Bahia lidera o Grupo B, com 12 pontos e boa vantagem para o vice-líder Fortaleza. Contudo, o Vitória também manda bem no Grupo A, com 11 pontos, em terceiro lugar. Mas com chance de assumir a ponta se vencer e Sport e River tropeçarem.

Onde assistir

O SBT (TV Aratu) transmite em TV aberta, mas apenas para a Bahia. O canal streaming DAZN para todo Brasil.

Como está o Bahia

Rogério Ceni não terá Cicinho, Roger, Ryan e Sidney. Todos vetados pelo departamento médico. Além deles, a outra ausência é Árias, que está com a seleção da Colômbia. Só há uma dúvida: Luciano Juba e Rezende brigam pela vaga na lateral-esquerda.

Como está o Vitória

Dudu, suspenso, é o principal desfalque do treinador Leo Condé, que também não terá Iury Castilho. Há uma possibilidade do treinador começar com o veterano Leo Gamalho no ataque. Mas Alerrandro deve ser mantido como titular. O veterano Luan não estará entre os 11. Contudo, Osvaldo, herói aos fazer dois gols no 3 a 2 do último duelo entre as equipes, pelo Baianão, na fase inicial, está confirmado.

BAHIA X VITÓRIA

6ª rodada da fase de Grupos da Copa do Nordeste

Data e horário: 20/3/2024, 21h30 (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

BAHIA: Marcos Felipe, Gilberto, Kanu, Victor Cuesta e Luciano Juba (Rezende); Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Thaciano e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

VITÓRIA: Lucas Arcanjo, Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Patric Calmon; Willian Oliveira, Rodrigo Andrade e Matheusinho; Osvaldo, Mateus Gonçalves e Alerrandro. Técnico: Léo Condé

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

Auxiliares: Clovis Amaral da Silva e Karla Renata Cavalcanti (ambos PE)

