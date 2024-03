Quais os jogadores mais ‘imprescindíveis’ no Vasco? Veja em números

Não faz nem tanto tempo, mas parecia que o técnico Ramón Díaz havia praticamente encontrado o time titular do Vasco. Isto porque dez jogadores começaram oito ou mais jogos dos 15 (13 com os considerados ‘titulares’) até o momento na temporada.

O 11º nessa lista é David, que por algumas vezes é o escolhido pelo treinador argentino para ser sacado do time. O Jogada10 mostra, então, quais são estes ‘imprescindíveis’ atletas da dupla Díaz. E, claro, os que estão na fila, aguardando por uma oportunidade para assegurar vaga nos 11 titulares.

Os números foram retirados do “OGol” e tratados pelo J10.

Na lista acima, em que constam os dez primeiros, já é possível observar uma espinha dorsal neste início de trabalho. Paulo Henrique, Medel, Payet, Vegetti, Léo, Lucas Piton e Léo Jardim participaram de praticamente 2/3 dos minutos jogados pelo Vasco no ano.

Estes sete representam boa parte do time considerado titular por Ramón Díaz. Paulo Henrique e Medel, porém, começam a perder espaço na equipe. Galdames, que fecha o Top-10, mal chegou em São Januário e já foi titular nove vezes.

Encantou no começo, mas passou a escancarar suas deficiências, mostrando-se não tão confiável no quesito defensivo. Nos ofensivos, mostra bons números, porém: dois gols e três assistências.

Crescendo na briga

A segunda metade da lista mostra jogadores emergentes e quase ‘esquecidos’. David foi titular sete vezes, mas nenhuma delas nas últimas cinco partidas. Entrou em todos os jogos em questão, mostrando, no entanto, que é peça vital na estratégia de Ramón.

Adson e Sforza chegaram depois, não estreando no começo da temporada, o que contribui para surgirem em posições mais abaixo na tabela. Mas são dos jogadores que mais devem ser vistos na equipe quando o Brasileirão começar, especialmente se o Vasco não for ao mercado em abril.

Já o volante Mateus Carvalho não vem crescendo só no conceito do torcedor, como também no de Ramón e Emiliano. Não à toa faz jus ao dito ’12º jogador’, visto que ele confere exatamente em tal posição na lista.

Se não tivesse cumprindo suspensão, teria chance até mesmo de ser titular diante do Nova Iguaçu, no jogo em que marcou a eliminação do Vasco no Campeonato Carioca, no último domingo (17).

Já Praxedes, Rayan, Rossi, Maicon e de Lucca somaram poucos minutos até o momento, mostrando que ainda não convenceram em 2024. Cauã Paixão, em vermelho, foi emprestado ao América-RN, sendo o único dos que aparecem na lista a não constar mais no plantel Cruz-Maltino.

