Ex-diretor do Atlético solta bomba sobre Felipão: ‘Surtou no vestiário’

O ex-diretor de comunicação do Atlético, Domenico Bhering, revelou algumas situações de bastidores do técnico Felipão, no programa Filhos da Pauta, da Rádio 98 FM.

Inicialmente, Domenico revelou que, após a derrota por 2 a 1 para o América, no último domingo, no Independência, Felipão chegou ao vestiário após a entrevista coletiva bastante irritado e xingou torcedores e à própria instituição.

“Alguns meios de comunicação divulgaram que o Felipão pediu demissão. A informação que tenho, é que ele não pediu. Uma pessoa lá de dentro me disse que após coletiva, Felipão entrou no vestiário e deu uma surtada, com palavras ofensivas a torcida e a própria instituição. O presidente do clube Sergio Coelho não estava no momento, mas certamente isso chegou para a cúpula Atleticana. Quem estava no vestiário se assustou com a reação do treinador”, revelou.

Essa informação do @domenicobhering é muito importante, relevante e pesada. pic.twitter.com/425qyR0ybS — Marcellus Madureira (@marcellus_madu) March 20, 2024

Domenico que passou cerca de 15 anos como diretor de comunicação do Atlético e foi até diretor de futebol de maneira interina evidentemente não revelou sua fonte, mas garantiu ser uma das pessoas mais sérias dentro do clube atualmente. O comunicador ainda alertou que o nome de Felipão divide opiniões dentro do grupo que administra o Galo hoje.

“Eu imagino que dentro do Atlético a situação do Felipão esteja bem dividida, Há quem queira já a demissão dele e há quem entenda que tem que aguardar”, completou.

Situação de Felipão no Atlético

O técnico Luiz Felipe Scolari balança no comando técnico do Galo. Aliás, o Jogada10 apurou que uma demissão não está descartada, mesmo antes das finais do Campeonato Mineiro. Os conhecidos “4Rs”, sócios da SAF atleticana, além de Bruno Muzzi e do presidente da associação Sérgio Coelho se reuniram na noite dessa terça-feira (19). O encontro, aliás, tinha propósito de conversar sobre a situação do treinador.

