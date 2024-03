O Corinthians sofreu um duro baque ao perder Maycon por lesão durante a sua mini ‘pré-temporada’. O volante sofreu uma contusão no músculo retofemural da coxa direita e não tem prazo de retorno estipulado. Assim, o técnico António Oliveira deve usar o período sem jogos para achar o substituto ideal para o jogador.

A tendência é a de que Maycon não consiga se recuperar a tempo de entrar em campo na estreia do Timão na Copa Sul-Americana. A primeira partida do Corinthians na competição está marcada para o início de abril. Ele deve retornar em outra estreia, a da equipe no Campeonato Brasileiro, contra o Atlético-MG, no dia 13 ou 14 de abril.

O favorito para a vaga é o jovem Breno Bidon. O garoto foi titular contra o São Bernardo, na Copa do Brasil, agradou e pode ser mantido na equipe principal. Seu principal concorrente é Fausto Vera. O argentino, que esteve fora do duelo contra o Tigre, está recuperado e vem ganhando mais espaço desde a chegada de António Oliveira.

Contudo, quem pode surpreender e aparecer no time titular é Paulinho. O veterano tem agradado muito ao treinador e vai ficar à disposição em abril, ainda sem uma data certa para o retorno. Ele se recuperou de uma grave lesão no joelho direito.

Por fim, a última opção é Gabriel Moscardo. O jovem, já vendido ao PSG, se recupera de uma cirurgia no pé esquerdo e pode voltar a atuar pelo clube em breve. Entretanto, ele ficará no Corinthians apenas até o final de junho, quando se apresentará ao clube francês.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Maycon se lesiona e abre disputa por uma vaga no time titular do Corinthians apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.