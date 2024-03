Maracanã é notificado por bloquear entrada de garrafas de água em semifinal do Carioca

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) enviou uma notificação ao Maracanã após receber reclamações. Isso porque torcedores que estiveram no duelo entre Nova Iguaçu e Vasco, no domingo (17/3), se queixaram por terem a entrada de garrafas de água bloqueadas ao tentar acessar o estádio. A Federação de Futebol do Rio (Ferj) também foi alvo de questionamentos.

As duas instituições têm o prazo de 48 horas para enviar suas respostas. Tal atitude da Senacon ocorreu porque no último final de semana, a cidade do Rio de Janeiro alcançou sensação térmica de 62º.

Questionamentos ao Maracanã e à Ferj

A Secretaria Nacional do Consumidor enviou três indagações ao consórcio do estádio que é gerido por Flamengo e Fluminense. Todas as perguntas tiveram como assunto principal o processo de hidratação padrão implementado no Maracanã.

– Está sendo autorizado que os torcedores (consumidores) entrem no estádio portando garrafas de água para sua própria hidratação?

– Estão sendo disponibilizados aos torcedores (consumidores) bebedouros ou distribuição de embalagens com água adequada para consumo ou oferta de “ilhas de hidratação” com fácil acesso a todos os presentes?

– Está sendo informado de forma clara e ostensiva aos torcedores (consumidores) qual ou quais recipientes podem ser utilizados dentro do estádio para sua hidratação?

Com relação às indagações direcionadas a Federação de Futebol do Rio, a Senacon questionou a decisão pelo horário da partida, que ocorreu às 16h. O órgão governamental relembrou que outras partidas da semifinal do Estadual ocorreram em horários com temperaturas mais baixas. Posteriormente, perguntou a respeito do planejamento da Ferj para os dois jogos da final do Carioca.

– Qual é a razão para que o último jogo da semifinal entre os clubes Vasco da Gama e Nova Iguaçu ter ocorrido às 16h (horário de Brasília), sendo que as outras partidas aconteceram às 21h (dois jogos entre Flamengo e Fluminense) e 18h30 (primeira partida entre o Vasco da Gama e Nova Iguaçu)?

– Quais serão os horários das partidas da final do Campeonato Carioca de Futebol de 2024?

Lei criada pela Senacon

A Secretaria Nacional do Consumidor instituiu uma lei que permite a entrada de água e garrafa de uso pessoal em grandes eventos. Principalmente em ocasiões nas quais há altas temperaturas. A portaria de nº 35 exige que “as empresas responsáveis pela produção de eventos devem garantir a instalação de pontos de hidratação de fácil acesso, independentemente da comercialização de água no local”.

Houve o estabelecimento dessa regra depois da morte de uma jovem no show da cantora Taylor Swift, que ocorreu em 2023, no Nilton Santos. A vítima sofreu uma parada cardiorrespiratória após contato com temperaturas superiores aos 40º. Aliás, no duelo entre Nova Iguaçu e Vasco, no último domingo (17), houve registros de torcedores que passaram mal devido ao calor intenso. Assim, médicos e socorristas no Maracanã precisaram intervir.

