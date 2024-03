Mais um: Keno sofre entorse e aumenta lista de lesionados do Fluminense

Em meio ao período que antecede a estreia na Libertadores, o Fluminense tem mais um problema médico em seu elenco. Trata-se de Keno, que sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo durante o treino desta terça-feira (19). Assim, o atacante torna-se o sexto nome na lista de jogadores no departamento médico do clube.





Ao longo desta Data Fifa, o Tricolor ficará 17 dias sem entrar em campo, depois da eliminação para o Flamengo, na semifinal do Campeonato Carioca. O intuito, portanto, é utilizar esse período para recuperar os jogadores lesionados.

Dessa forma, Cano e Ganso foram desfalques no Fla-Flu deste domingo com uma entorse no joelho direito e dores na panturrilha direita, respectivamente. Douglas Costa, Samuel Xavier e Marlon também seguem de fora e tratam de suas lesões.

Na temporada, Keno tem seis jogos até aqui. Quatro deles pelo Campeonato Carioca e dois pela Recopa Sul-Americana. O atacante balançou as redes contra o Bangu, na estreia dos titulares com Fernando Diniz na temporada. Vale lembrar que o grupo principal se reapresentou mais tarde, pois disputou a final do Mundial de Clubes, diante do Manchester City, da Inglaterra, no dia 22 de dezembro de 2023.

Informação: O atacante Keno sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo, durante o treino desta terça-feira (19/03). O atleta já iniciou tratamento no CT Carlos Castilho. — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 20, 2024





Olho na agenda

Após eliminação do Carioca, o Fluminense volta a campo apenas em abril, na estreia da Libertadores. Afinal, o atual campeão do torneio continental viajaa ao Peru para encarar o Alianza Lima no dia 3 de abril, às 21h30.

