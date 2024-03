Atlético demite Felipão

O Atlético comunicou, no fim da manhã desta quarta-feira (20), a demissão do técnico Luiz Felipe Scolari. O treinador tinha contrato até dezembro de 2024.

Pesou para a demissão de Felipão as partidas ruins que o Atlético tem feito, além dos problemas com torcedores e imprensa.

“Luiz Felipe Scolari não é mais o técnico do Galo. De forma consensual, Clube e treinador acertaram o fim do vínculo na manhã desta quarta-feira (20).O Galo agradece a Felipão e seu auxiliar Carlos Pracidelli pelos serviços prestados e deseja-lhes sucesso no seguimento de suas carreiras”, postou o Atlético nas redes sociais.

A decisão, aliás, foi tomada após reunião, na noite dessa terça-feira, em Belo Horizonte. Os empresários se encontraram e decidiram sobre o futuro do treinador. Os problemas internos, futebol abaixo do esperado, críticas dos torcedores e brigas de Felipão foram fundamentais.

Felipão: problemas internos

Aliás, foi revelado pelo ex-diretor de comunicação do Atlético que Felipão perdeu a cabeça no vestiário, logo após a derrota para o América, por 2 a 1.

“Alguns meios de comunicação divulgaram que o Felipão pediu demissão. A informação que tenho, é que ele não pediu. Uma pessoa lá de dentro me disse que após coletiva, Felipão entrou no vestiário e deu uma surtada, com palavras ofensivas a torcida e a própria instituição. O presidente do clube Sergio Coelho não estava no momento, mas certamente isso chegou para a cúpula Atleticana. Quem estava no vestiário se assustou com a reação do treinador”, revelou.

Agora o Atlético está em busca de um novo treinador. Afinal, alguns nomes aparecem como principais: Gabriel Milito é o plano A, mas Juan Pablo Vojvoda também é opção que agrada a diretoria. No entanto, até um novo treinador ser escolhido, o Galo terá o auxiliar técnico Lucas Gonçalves comandando os treinamentos.

