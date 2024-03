Maldição do Alianza Lima: veja o jejum que o Fluminense terá que quebrar pelo bi

Apesar de ter pela frente clubes tradicionais, o Fluminense saiu do sorteio da Libertadores com a sensação de que está em um grupo acessível para avançar novamente aos mata-mata. Por outro lado, o Alianza Lima, do Peru, que jamais chegou às semifinais do torneio, diferentemente de Universitário e Sporting Cristal , vice-campeões em 1972 e 1997, respectivamente, carrega consigo uma maldição.

Para conquistar o bi da competição, o Tricolor terá que quebrar escrita. Afinal, desde 1998, todos os clubes que caem no mesmo grupo do Alianza Lima não conseguiram ser campeões da Libertadores. Atlético-MG e Athletico-PR tiveram a equipe peruana em seu grupo, em 2023, e ficaram distantes da possibilidade de erguer a taça.

Longo jejum

Curiosamente, o último a ‘quebrar’ a maldição foi o Cruzeiro, em 1997, quando se sagrou bicampeão. Em 2002, a escrita ganhou destaque quando o São Caetano chegou à final da Libertadores, mas perdeu para o Olímpia nos pênaltis. Na fase de grupos, o Azulão mediu forças com o time peruano. O São Paulo, por sua vez, também encontrou o clube peruano em 2004 e foi eliminado na semifinal.

São Paulo (2007), Vasco (2012), Palmeiras (2018), Internacional (2019) e Fortaleza (2022) foram as outras vítimas entre os brasileiros. Como cabeça de chave, a estreia do Fluminense é justamente contra o Alianza Lima, no Peru. Em seguida, mede forças, como mandante, com o Colo-Colo, e encerra o turno diante do Cerro Porteño, no Paraguai.

A fase de grupos da Libertadores começa na semana do dia 3 de abril. Além disso, os duelos de oitavas de final serão disputados nos dias 14 e 21 de agosto; às quartas em 18 e 25 de setembro. Por fim, as semifinais acontecem em 23 e 30 de outubro; enquanto a grande final, realizada em jogo único, está marcada para o dia 30 de novembro, em Buenos Aires, na Argentina. Lista da maldição do Alianza Lima

River Plate e Colón – Libertadores 1998

Nacional-URU e Athletico – Libertadores 2000

São Caetano e Cobreloa – Libertadores 2002

Cobreloa e Olimpia – Libertadores 2003

São Paulo e LDU – Libertadores 2004

Banfield e Tigres – Libertadores 2005

Necaxa e São Paulo – Libertadores 2007

Estudiantes – Libertadores 2010

Vasco e Libertad – Libertadores 2012

Palmeiras e Boca Juniors – Libertadores 2018

Internacional e River Plate – Libertadores 2019

Racing e Nacional – Libertadores 2020

River Plate e Fortaleza – Libertadores 2022

Atlético-MG e Athletico – Libertadores 2023

