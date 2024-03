Definida as datas e locais das semifinais do Paulistão

A Federação Paulista definiu nesta quarta-feira (20), as datas e horários das semifinais do Paulistão. Os dois duelos serão realizados em jogos únicos. O Palmeiras encara o Novorizontino, enquanto isso, o Santos duela contra o RB Bragantino.

Em reunião feita na FPF, a entidade definiu que o jogo entre Santos e RB Bragantino acontece na próxima quarta-feira (27), às 20h30, na Neo Química Arena, casa do Corinthians. Jogar na capital era um desejo do Peixe e acabou atendido pela federação.

Por outro lado, o Palmeiras encara o Novorizontino no Allianz Parque. O Verdão terá sua casa de volta após mais de um mês. O estádio estava fechado por conta da troca de gramado. O Alviverde trocou o termoplástico da grama e instalou uma cortiça. Após várias indefinições e reclamações, o local foi autorizado a receber novamente uma partida de futebol.

Aliás, a divisão acabou sendo acertada no Conselho Técnico da FPF e atende aos dois mandantes. Afinal, o Santos gostaria de jogar na capital paulista e terá o jogo na Neo Química Arena. Por outro lado, o Palmeiras joga só um dia depois. O clube Alviverde gostaria de jogar depois, para conseguir receber reforços que estão defendendo seleções nacionais durante a Data Fifa.

Assim como as quartas de final, as semifinais também terá disputa em jogo único. Um empate leva a decisão para os pênaltis. Se o Palmeiras avançar, terá o direito de jogar a partida decisiva em sua casa. Contudo, caso seja eliminado, essa vantagem será do Santos ou do RB Bragantino.

Os duelos das semifinais do Paulistão

27/3 (quarta-feira) – 20h30 – Santos x Bragantino – Neo Química Arena

28/3 (quinta-feira) – 21h35 – Palmeiras x Novorizontino – Allianz Parque

