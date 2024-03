Sinônimo de força no ano passado, o MorumBIS não vem sendo o mesmo caldeirão na atual temporada. Afinal, o Tricolor perdeu para o Novorizontino nos pênaltis, no último domingo (17) e foi eliminado do Campeonato Paulista. A queda precoce no Estadual fez com que o clube chegasse a mais de um mês sem vencer em seu próprio estádio.

A última vez que o São Paulo venceu no MorumBIS, aconteceu no dia 07 de fevereiro, em triunfo diante do Água Santa por 3 a 0. Desde então, a equipe disputou quatro partidas, com três empates e uma derrota. Além disso, soma-se a eliminação para o Novorizontino, em seu último compromisso.

Neste período, o Tricolor empatou com o RB Bragantino (2 a 2), Palmeiras (1 a 1) e Novorizontino (1 a 1). Além disso, a equipe também perdeu por 1 a 0 para o Santos. No total, nesta temporada, foram sete partidas dentro do palco na capital paulista, mas com apenas três delas sendo vitórias.

O São Paulo não passava por uma sequência tão ruim no Morumbis desde 2021. Naquele ano, o time também viveu maus momentos no estádio. Afinal, durante o dia 10 de janeiro a 19 de fevereiro, ficou cinco duelos sem vencer, com duas derrotas e três empates.

Contudo, mesmo com a fase ruim, o torcedor não deixou de apoiar o time. Afinal, o São Paulo registra uma média de 45 mil torcedores presentes no MorumBIS neste ano. Além disso, ostenta o melhor público do Paulistão, no clássico contra o Palmeiras, mais de 55 mil pessoas estiveram presentes.

Próximo compromisso do São Paulo

Assim, o São Paulo só volta a campo agora no dia 4 de abril. A equipe de Thiago Carpini encara o Talleres, em Córdoba, na estreia da equipe na Libertadores.

O post São Paulo não vence no MorumBIS há mais de um mês apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.