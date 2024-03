Fortaleza x Ceará, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Fortaleza e Ceará fazem um dos clássico regionais da sexta rodada da Coopa do Nordeste. Besta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), fazem duelo importante, pois ambos precism seguir pontuando. O Ceará é penúltimo do equilibrado Grupo A. Porém, se vencer, tem tudo para entrar na zona de classificação às quartas. O Fortaleza, por sua vez, tem oito pontos, no Grupo B. Entra na rodada em segundo lugar. Mas um tropeço pde tirá-lo do G4. Este jogo contará com a cobertira da Voz do Esporte. Ela inicia o seu pré-jogo às 20h. E com a bola rolando, fique com a narração do premiado Cesar Tavares.