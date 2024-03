Marcelo Teixeira admite risco grande de Santos sofrer novo transfer ban

O Santos ainda procura uma solução para pagar a dívida com o Krasnodar, da Rússia, pela compra do meia peruano Christian Cueva. Os russos cobram R$ 20 milhões do Peixe, que não foram pagos na contratação do jogador. O Alvinegro já foi notificado pela Fifa sobre a urgência no pagamento, mas o presidente do clube admite que está complicado realizar o pagamento.

Segundo o mandatário santista, o clube tem tentado negociar a dívida com os russos para evitar uma nova punição pela Fifa, mas encontra dificuldades. Há algumas semanas, o Peixe sugeriu o parcelamento, mas o Krasnodar não aprovou.

“O transfer ban estamos em negociações. Entendemos que há uma desconfiança natural. Estamos tentando mostrar diferente, oferecendo garantias para demonstrar que o Santos tem capacidade de honrar com os parcelamentos. Mas há uma dificuldade nítida e o Santos corre o risco”, disse Marcelo Teixeira.

Após rejeitar o parcelamento, o Krasnodar sugeriu envolver jogadores do Santos na negociação e pediu o zagueiro Joaquim. Contudo, o Peixe não tem interesse em envolver o defensor nas conversas. Peça importante do elenco de Fábio Carille, o clube só aceita vender o jogador por uma boa quantia e em definitivo. Por outro lado, o Alvinegro Praiano ofereceu o zagueiro Messias, mas foi rejeitado.

Embora a situação seja crítica, a diretoria do clube da Vila Belmiro não tomará uma decisão precipitada e aguardará até o último dia do prazo para bater o martelo. O Peixe sinalizou que estaria apto a negociar o atacante Morelos, porém também não houve acordo. O único jogador do Peixe que o Krasnodar aceitaria é Joaquim.

A dívida do Santos com o Krasnodar por Cueva

As cifras acerca da dívida na negociação pelo jogador peruano são cinco vezes maiores do que o Santos quitou no caso Bustos (R$ 4 milhões). Aliás, vale destacar que, para conseguir resolver essa pendência, a diretoria santista precisou fazer uma “engenharia financeira”, em virtude do momento delicado do clube. Com ela, foi possível oficializar a contratação do goleiro Gabriel Brazão. Ou seja, desta vez, o problema é ainda maior.

Para quitar a dívida, a diretoria do Peixe torce para que a relação ruim com as gestões passadas não afete as negociações. Além de não pagar pela contratação em 2020, com José Carlos Peres como gestor, o Peixe também não conseguiu chegar a um acordo com Andres Rueda.

Assim, caso não pague, o Santos pode sofrer o segundo transfer ban no ano. O primeiro aconteceu após uma falta de acordo com o ex-treinador do clube Fabián Bustos. Contudo, o Peixe quitou a dívida de R$ 4 milhões com o técnico à vista e conseguiu se livrar da punição.

