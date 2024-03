Vasco trabalha na renovação de Léo Jardim e Léo

De ‘férias’ até meados de abril, quando estreia no Brasileirão, o Vasco se vira para a organização de seu plantel. O Cruz-Maltino deu início às conversas para renovar contrato de dois de seus jogadores mais imprescindíveis na temporada.

Segundo o portal “Atenção Vascaínos”, as renovações do goleiro Léo Jardim e do zagueiro Léo já começaram a ser tratadas. Ambos, aliás, chegaram em 2023 e possuem contrato até dezembro de 2025.

O arqueiro, que completa 29 anos nesta quarta-feira (20), está à serviço da Seleção Brasileira pela primeira vez na carreira. Com isso, a tendência é que ele receba uma valorização salarial.

E, além disso, ele possui uma cláusula de renovação automática para 2026. As metas para que a cláusula em questão seja ativada, porém, não foram reveladas. Léo Jardim chegou ao clube em janeiro de 2023 proveniente do Lille e custou R$ 12,6 milhões.

Já Léo, contratado junto ao São Paulo e terceiro reforço do Vasco para o ano passado, tem 28 anos e não possui cláusula. Seu vínculo se encerra ao fim de 2025, mas há o interesse do Cruz-Maltino em mantê-lo por mais tempo no clube.

O camisa 3 já tem 58 partidas com a camisa vascaína, com dois gols e duas assistências. Ele custou R$ 16 milhões aos cofres da equipe de São Januário.

