Titular do Barcelona tem suspeita de problema no coração

O Barcelona pode ter um desfalque importante para a sequência da temporada. Titular da equipe, o lateral João Cancelo vai passar por exames para averiguar um possível problema cardíaco hereditário. Segundo a rádio “RAC1”, o jogador não atuou contra o Atlético de Madrid, no último domingo, por recomendação médica.

A rádio informa que um familiar do lateral português tem um problema cardíaco. Assim, o DM do Barcelona decidiu tirá-lo do jogo contra o Colchonero, não o relacionando nem para o banco de reservas. Por conta dessa dúvida, o clube justificou a ausência de Cancelo como “problemas físicos”. Agora, o jogador vai passar por uma bateria de exames para descartar a chance de ter alguma doença cardíaca hereditária.

Apesar da ausência de Cancelo, o Barcelona atropelou o Atlético, fora de casa, por 3 a 0. Após o triunfo, o atacante Fermín deu a entender que o problema com o lateral era mais sério do que se imaginava.

“Ele está passando por problemas. O resultado é para ele”, declarou.

Fora no Barcelona, Cancelo pode jogar por Portugal

Cancelo foi convocado pelo técnico Roberto Martínez para amistosos da Data Fifa de Portugal. A princípio, o jogador não atuará apenas contra a Suécia, nesta quinta-feira (21), ficando apto a entrar em campo diante da Eslovênia, na próxima terça (26). Em coletiva, o treinador pediu calma com a situação do lateral.

“Precisamos encarar esse assunto com naturalidade. O barulho não é o mais adequado nessa altura. Cancelo está na lista para o segundo jogo, estamos trabalhando essa situação. Estamos acompanhando os jogadores como fazemos sempre”, afirmou.

Emprestado pelo Manchester City ao Barcelona até o final da temporada, Cancelo disputou 32 partidas pelos Culés e vem sendo titular absoluto. Assim, com as lesões de Marcos Alonso e Balde, ele vem atuando na lateral esquerda. Ele soma quatro gols e quatro assistências em 2023/2024.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Titular do Barcelona tem suspeita de problema no coração apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.