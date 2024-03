Flamengo convoca reunião para votar possível novo patrocínio no meião

O Flamengo pode estar próximo de fechar mais um patrocínio para o seu uniforme. Isso porque o Zé Delivery demonstrou interesse em ocupar o espaço no meião do clube da Gávea. A empresa de entrega de bebidas da Ambev acenou com uma oferta de R$ 10 milhões. Assim, a diretoria convocou o Conselho Deliberativo para votar se aprova essa nova parceria. A reunião vai ocorrer no dia 25 de março.

O encontro entre os conselheiros do clube vai definir se haverá exclusividade de venda da Ambev na Gávea, a sede social do Rubro-Negro. Outro local em pauta neste cenário é o Ninho do Urubu, centro de treinamentos do elenco profissional.

Vale ressaltar que o contrato conta com cláusula de confidencialidade. Se houver aprovação do Conselho deliberativo, a estreia do novo patrocínio será no primeiro jogo da final do Carioca. Exatamente no embate com o Nova Iguaçu, no dia 30 de março, no Maracanã.

Atualmente, o uniforme do Rubro-Negro está avaliado em cifras próximas aos R$ 240 milhões. No caso, as empresas que estampam as suas marcas são: Pixbet (patrocínio máster), Adidas (fornecedor de material esportivo), BRB (omoplata), Mercado Livre (costas), Kwai (manga), ABC (short), Assist card (barra traseira) e Tim (número).

Flamengo de volta aos trabalhos

Após a classificação para a final do Carioca, o elenco ganhou três dias de folga. Assim, o grupo retorna aos trabalhos na tarde desta quarta-feira (20), no Ninho do Urubu, para iniciar a preparação para o primeiro jogo da decisão do Estadual.

