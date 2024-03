Advogado pedirá 20 anos de prisão a jogadores do Vélez Sarsfield

Em entrevista para a ‘CNN Radio’, na Argentina, o advogado Juan Robles falou sobre a acusação de abuso sexual envolvendo quatro jogadores do Vélez Sarsfield. São eles Abiel Osorio, Braian Cufré, José Florentín e Sebastián Sosa.

Um dos representantes da acusação, Juan assegurou que pedirá, para todos eles, a pena máxima para tal crime na legislação do país, 20 anos. De acordo com o seu entendimento, independente de como cada um agiu na suposta prática criminosa, a interpretação é de que eles possuíram o mesmo grau de responsabilidade no aspecto jurídico.

“Nem todos desempenharam o mesmo tipo de papel (no crime), mas têm o mesmo tipo de responsabilidade criminal no que diz respeito a esta denúncia”, assegurou o advogado.

Robles também demonstrou indignação sobre os relatos feitos por sua cliente de como aconteceu o suposto abuso. Nesse sentido, para ele, ficou claro que os atletas “abusaram dela de forma desproporcional e bestial”.

Nesta quarta-feira (20), a justiça irá determinar se os quatro’ atletas seguirão presos em caráter preventivo ou aguardarão o julgamento em liberdade. Fato é que, com relação ao Vélez Sarsfield, o clube oficializou, nesta semana, que o contrato dos envolvidos está suspenso.

