Diário de viagem: dia de conferir de perto a imponência da libra esterlina

Olá, amigo Joganauta! Algo de grande relevância que li a respeito sobre a Inglaterra antes de vir para cá foi o valor imponente da libra esterlina.

Cheguei na última terça-feira à Europa para cobrir os dois amistosos que marcarão a largada de Dorival Júnior à frente da Seleção Brasileira, tão desvalorizada nos últimos anos.

Assim que desembarquei no Reino Unido, topei de cara com o valor imponente de sua moeda. Afinal, uma libra esterlina vale nada menos do que R$ 6,36. Deixa o euro “no chinelo”. Quando se trata de brasileiro acostumado ao real, pasmem. O ato da conversão de uma moeda para a outra torna tudo bem assustador.

A solução então seria andar de transporte público. Afinal, o sistema de locomoção londrino e arredores é de primeiro mundo. E é mesmo. Mas é preciso muita atenção para não se confundir e “sem querer, não querendo de jeito nenhum”, parar em um local bem longe do planejado. As distâncias a serem percorridas também são desafiantes quando não se está com um carro.

Da confiança ao desespero

Ainda por cima, fui com uma programação bem definidada em mente: comprar, ainda no aeroporto, um cartão que serve como uma espécie de vale-transporte, podendo ser utilizado em ônibus, metrô ou trem. Mas, em Stansted, onde aterrisei, esse serviço havia sido encerrado.

Imaginem o meu desespero ao tomar conhecimento desse fato novo. E não foi por falta de videos sobre o assunto. Mas a verdade é que a gente só se depara com a realidade mesmo quando chega ao destino. Desse modo, a única saída seria se deslocar para o centro de Londres, onde o serviço permanece ativo. Mas é um tantinho longe de onde estou hospedado, próximo a Wembley.

Assim, a solução foi recorrer ao meu plano B: um cartão internacional de débito. Este, por sua vez, converte o valor depositado para a moeda do país em visita.

Só faltava, portanto, eu entrar no assunto principal dessa viagem: o futebol. pronto. Não falta mais. O momento desfavorável da Amarelinha serviu de motivo para a tão conhecida certeza inglesa falar mais alto.

No hotel, na rua, na varanda, na fazenda ou até mesmo numa casinha de sapê esbanjam confiança de que sua seleção derrotará a brasileira. E com naturalidade. Então, é pagar pra ver no sábado, no irresistível estádio de Wembley, às 16h (de Brasília), portanto, 19h aqui no hora local.

