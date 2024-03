Goleiro ‘artilheiro’ de 18 anos treina entre profissionais do Vasco

Com o goleiro titular na Seleção Brasileira – Léo Jardim -, o técnico do Vasco, Ramón Díaz, recebe um ‘reforço’ nos treinos desta semana. Trata-se do goleiro Phillipe Gabriel, de 18 anos.

O jovem arqueiro é uma promessa em São Januário. Filho do ex-zagueiro Luiz Alberto, ele se destaca na base do Cruz-Maltino, já conquistando oportunidades na Seleção Sub-17, que disputou o Mundial e o Sul-Americano da categoria em 2023.

Phillipe ganhou maior projeção no próprio ano de 2023, mas em uma cena inusitada pelo Vasco. Em duelo contra o Flamengo pelo Campeonato Carioca sub-17, ele fez história.

O Cruz-Maltino perdia até os 44′ do segundo tempo. Quando o goleiro resolveu ir para a área buscar um milagre, que aconteceu. Ele, de cabeça, marcou o gol de empate, levando a partida para os pênaltis.

Nas cobranças, Phillipe, não satisfeito com o gol no tempo normal, pegou três cobranças dos jogadores rivais, classificando o Vasco, assim, à fase seguinte. Na decisão, porém, o Cruz-Maltino perdeu o título para o Fluminense.

