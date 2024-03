Alario leva pancada no joelho e é dúvida no Inter contra o Juventude

O Internacional pode ter um desfalque importante para o duelo contra o Juventude, na próxima segunda-feira (25), pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho. O atacante Lucas Alario levou uma pancada no joelho direito e está no departamento médico. Dessa forma, ele corre contra o tempo para estar apto para a decisiva partida.

O atacante argentino entrou no empate em 0 a 0 com o Juventude, no Alfredo Jaconi, no último domingo, no jogo de ida. Na ocasião, ele substituiu Enner Valencia, que também é dúvida para o duelo por conta de um trauma no pé direito. Devido ao problema, foi cortado da seleção do Equador dos amistosos contra Guatemala, nesta quinta-feira (21), e Itália, no próximo domingo (24). Vale lembrar que o colombiano Rafael Borré não está inscrito no Estadual e não poderá atuar no Beira-Rio.

Alario tem sofrido com o joelho direito nos últimos tempos. Quando ainda era jogador do Eintracht Frankurt, no ano passado, o atacante passou por uma operação no local e desfalcou o time alemão por nove meses.

Após se recuperar da lesão, Alario foi procurado pela diretoria do Inter e aceitou a proposta do clube gaúcho. Na ocasião, não tinha mais resquícios do problema.

Alario fez gol no primeiro Gre-Nal da temporada

Até o momento, Alario participou de 13 das 15 partidas do Inter na temporada, com três gols anotados. O principal deles no último Gre-Nal, na vitória por 3 a 2 dos Colorados.

Inter e Juventude se enfrentam na segunda-feira (25), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal do Gauchão. A equipe de Porto Alegre precisa da vitória para se garantir na final da competição. Novo empate leva a decisão para os pênaltis.

