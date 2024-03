Em recuperação de um caso recente de convulsão, o quadro clínico do meio-campista Javier Altamirano, do Estudiantes, apresentou boa evolução.

De acordo com informação divulgada pelo Estudiantes, o chileno “mostrou uma evolução favorável e com boa resposta inicial ao tratamento”. Na última atualização, o diagnóstico após exames mais detalhados apontaram, como causa, um quadro de trombose venosa cerebral (TVC).

Por conta dessa evolução, Altamirano foi mobilizado para outra unidade de saúde com atuação mais específica, o Instituto Fleni. Situado na cidade de Buenos Aires, o Fleni tem como suas especialidades Neurologia, Neurocirurgia e o devido processo de reabilitação.

Relembre o caso

O fato ocorreu durante a partida entre Estudiante e Boca Juniors, no último domingo (17), pela Copa da Liga Argentina. A partida estava ainda no primeiro tempo quando, aos 26 minutos, Javier Altamirano caiu no gramado e convulsionou. Desse modo, após o atendimento médico que ocorreu ainda no gramado do Estádio UNO, em La Plata, ele deixou as dependências de ambulância para uma unidade de saúde.

Desde então, o jogador de 27 anos de idade, que estava convocado para amistosos com a seleção do Chile, em março, vem sendo monitorado constantemente. Apesar das últimas notícias serem animadoras, ainda não existe uma previsão de alta.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Último boletim médico de Javier Altamirano traz boas notícias apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.