Nesta quarta-feira (20), o Sport obteve um efeito suspensivo para voltar a ter torcida em suas partidas. O Procurador do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), André Beviláqua, concedeu a ordem ao clube pernambucano, anteriormente punido com oito jogos sem torcedores por conta dos incidentes após o jogo contra o Fortaleza, no fim de fevereiro.

Dessa forma, a pena fica suspensa até o julgamento do recurso. No último dia 12, o TJD condenou o Sport, mas o clube entrou com um recurso no Pleno. Dessa forma, as próximas partidas do Leão já poderão ter público. Mas isto não vale para o clássico diante do Náutico, nesta mesma quarta, pela Copa do Nordeste.

Por conta da falta de tempo hábil para venda de ingressos, os torcedores do Sport só poderão voltar aos jogos na partida da próxima semana, contra o Juazeirense, pelo Campeonato Pernambucano. O novo julgamento do caso, no Tribunal Pleno, ainda não tem data para acontecer.

No ataque ao ônibus do Fortaleza, vários jogadores e membros da comissão técnica do Tricolor ficaram feridos, um deles com gravidade. Na altura, torcedores organizados do Sport prepararam uma emboscada à delegação do clube cearense, atirando paus, pedras e bombas na direção do veículo. A Polícia Civil de Pernambuco prendeu quatro suspeitos de participarem do ataque.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Sport obtém efeito suspensivo para ter torcida em seus jogos apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.