Soteldo treina e deve reforçar Grêmio no Gauchão

O elenco do Grêmio retornou às atividades no CT Luiz Carvalho nesta quarta-feira após um intervalo de três dias. Os jogadores se concentraram principalmente em exercícios físicos, contando com a participação de Soteldo, que se reintegrou completamente ao grupo e provavelmente estará disponível para o confronto contra o Caxias. A incerteza reside no meio-campo.

Sob o calor intenso de Porto Alegre, o preparador físico Mario Pereira liderou uma sessão de treinamento físico. Os atletas foram submetidos a uma série de atividades, incluindo arranques, exercícios de força, circuitos de movimentação e corridas no campo.

A presença de Soteldo é a grande novidade neste retorno. O atacante participou normalmente das atividades com o restante do time e já está apto para receber instruções da comissão técnica. No treinamento de quinta-feira, é esperado que ele retome os treinos com bola e, assim, seja incluído na lista para o próximo jogo.

Soteldo postou sobre volta

Recentemente, o jogador sugeriu seu retorno em publicações nas redes sociais. Ele mesmo afirmou estar “pronto”, enquanto sua esposa anunciou que “a espera terminou”.

Cuiabano, ademais, também foi visto no campo, porém realizou um trabalho separado. Usando chuteiras, o lateral correu ao redor do campo. Em fevereiro, o jogador sofreu uma lesão muscular de grau 2 na parte de trás da coxa esquerda, sua segunda lesão em 2024.

A incógnita para o confronto contra o Caxias, em suma, é quem substituirá Villasanti. Os principais candidatos para preencher a vaga são Du Queiroz e Dodi. Renato deverá optar por um desses volantes.

No dia 26 próximo, às 21h, o Grêmio enfrenta o Caxias na Arena, em partida de volta da semifinal do Gauchão. O Tricolor, aliás, pode garantir sua vaga na final até mesmo com um empate.

