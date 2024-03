São Paulo deve fazer jogo-treino durante período sem partidas

Com o time fora do Campeonato Paulista nas quartas de final, o São Paulo deverá aproveitar o período sem jogos para fazer pelo menos um jogo-treino. A equipe, que voltou a treinar nesta quarta-feira (20), só voltará a campo dentro de duas semanas, quando fará sua estreia na Copa Libertadores. Dessa forma, a comissão técnica espera encontrar um adversário para o teste, que ainda não tem data definida.

O longo período sem jogos fez o técnico Thiago Carpini decidir dar uma folga dobrada aos jogadores. Assim, o São Paulo descansou na segunda e na terça-feira, após perder para o Novorizontino e dizer adeus às chances de título no Paulista. Mas, agora, a ordem é retormar o melhor ritmo para as duas competições que vêm pela frente em abril: a Libertadores e o Brasileirão.

A ideia tricolor segue a mesma linha dos rivais, Santos e Corinthians. Os dois irão se enfrentar, na próxima sexta, em um jogo-treino marcado para a Vila Belmiro. O Peixe ainda está no Paulistão, mas só entra em campo na próxima semana, pela semifinal. Já o Timão se encontra no mesmo caso do clube do Morumbi, tendo ainda uma espera de duas semanas até sua estreia na Copa Sul-Americana.

Na Libertadores, o São Paulo estreia contra o Talleres, da Argentina, fora de casa, no dia 4. Posteriormente, recebe o Cobresal, do Chile, na semana seguinte, antes do primeiro jogo no Brasileiro, contra o Fortaleza.

