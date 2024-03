Bahia vence o Vitória de virada e se classifica na Copa do Nordeste

Deu Esquadrão no Ba-Vi da Copa do Nordeste 2024. Afinal, nesta quarta-feira, pela sexta rodada do torneio regional, o Bahia recebeu Vitória na Arena Fonte Nova e venceu o grande rival por 2 a 1. O Leão saiu na frente com Alerrandro, mas o Tricolor buscou a virada com gols de Jean Lucas e Kanu.

Dessa forma, com o resultado, o Bahia conquistou a classificação para as quartas de final da Copa do Nordeste de maneira antecipada. O time de Rogério Ceni chegou aos 15 pontos e já está matematicamente garantindo entre os oito melhores do torneio. O Vitória, porém, caiu para a quinta colocação, com oito ponto, e, neste momento, está fora do grupo de classificados para a próxima fase.

Primeiro tempo

Os 45 minutos iniciais foram muito disputados em Salvador, e o Esquadrão de Aço foi para o intervalo com o 2 a 1 no placar. Mas quem começou melhor foi o Vitória, que abriu o placar com oito minutos. Rezende errou na lateral, e Osvaldo ficou com a sobra. A bola chegou até Alerrandro, que acertou chute de longe no ângulo de Marcos Felipe. O Leão seguiu melhor, porém sem ampliar. Aos 34, Kanu achou bom passe para Everton Ribeiro, que gingou e cruzou na segunda trave. Jean Lucas chegou batendo de primeira e deixou tudo igual. Nos acréscimos, após escanteio cobrando na área, Camutanga não conseguiu cortar, e a bola ficou nos pés de Kanu. O zagueiro girou rápido e bateu forte para virar o marcador.

Segundo tempo

Ao contrário da etapa inicial, os 45 minutos finais foram menos movimentados. Em jogo muito truncado e disputado, as equipes brigaram muito pela posse de bola, mas não conseguiram criar grandes oportunidades. A situação ficou pior para o Vitória aos 20 minutos, quando Mateus Gonçalves foi expulso direto. Dois minutos após entrar em campo, o atleta disputou bola com Caio Alexandre e chutou o adversário, que estava caído no chão, de maneira infantil. A partir daí o Bahia teve mais campo para controlar a partida. O Leão até tentou ensaiar uma pressão no fim em busca do empate, mas não teve sucesso.

Sequência

Bahia e Vitória voltam a campo no domingo, mais uma vez pela Copa do Nordeste. Novamente em casa, o Tricolor encara o Maranhão, enquanto o Leão joga com o Fortaleza, fora de casa.

BAHIA 2 X 1 VITÓRIA

Copa do Nordeste 2024 – Sexta rodada

Data: 20/03/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Público: 48.421 torcedores

Renda: R$ 1.719.922,00

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto (Marcos Victor, 37’/2ºT), Kanu (Gabriel Xavier, 23’/2ºT), Cuesta e Rezende; Caio Alexandre (Yago Felipe, 37’/2ºT), Jean Lucas (Luciano Juba, 23’/2ºT), Everton Ribeiro e Cauly; Thaciano e Everaldo (Ademir, 23’/2ºT). Técnico: Rogério Ceni

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e PK (Mateus Gonçalves, 18’/2ºT); Willian Oliveira (Caio Vinicius, 18’/2ºT), Rodrigo Andrade, Léo Naldi (Lucas Esteves, 25’/2ºT) e Matheusinho; Osvaldo (Zé Hugo, 35’/2ºT) e Alerrandro (Luiz Adriano, 25’/2ºT). Técnico: Léo Condé

Gols: Alerrandro, 8’/1ºT (0-1); Jean Lucas, 34’/1ºT (1-1); Kanu, 48’/1ºT (2-1)

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (Fifa-PE)

Assistentes: Clovis Amaral da Silva (PE) e Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE)

Cartão Amarelo: Cauly, Kanu e Gilberto (BAH); Rodrigo Andrade, Wagner Leonardo, Camutanga e Zeca (VIT)

Cartão Vermelho: Mateus Gonçalves (VIT)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Bahia vence o Vitória de virada e se classifica na Copa do Nordeste apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.