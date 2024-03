O Corinthians irá fazer um amistoso com o Londrina, em meio a seu período sem jogos oficiais até a Sul-Americana. O Timão se acertou com o clube paranaense nesta quinta-feira (21) e irá enfrentá-lo fora de casa, na próxima quarta. A informação foi dada primeiramente pela Rádio Bandeirantes.

O estádio ainda não está definido, mas é certo que o confronto será em solo paranaense. A ideia da comissão técnica é diminuir o período entre jogos para dar ritmo ao grupo, já que a estreia na Copa Sul-Americana irá acontecer apenas no dia 2 de abril.

Fora das semifinais do Campeonato Paulista, o Timão ficaria quase duas semanas sem atuar, mas ainda terá um desafio antes disso. Nesta sexta, a equipe vai à Vila Belmiro para enfrentar o Santos em um jogo-treino, que começa às 17h. Além disso, o técnico António Oliveira espera, já no amistoso, contar com o retorno de jogadores lesionados, como Fausto Vera e Igor Coronado.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Corinthians fará amistoso com o Londrina antes do Brasileirão apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.