Daniel Cabral fala sobre recuperação de lesão e espaço com Tite: ‘Vou dar o meu melhor’

Fora dos jogos do Flamengo desde outubro de 2022, Daniel Cabral está na expectativa para voltar a ficar à disposição. No último sábado (16), o volante, que esteve no Maracanã para acompanhar o segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca, falou com o J10 sobre a sua recuperação. Atualmente, o jogador de 21 anos realiza atividades de transição.

“Estou passando pela parte de transição e em breve estou de volta”, disse o volante.

Aliás, questionado sobre novas oportunidades no time principal, desta vez com Tite, Daniel Cabral mandou um recado para o treinador.

“Torcer para que as coisas aconteçam de uma forma que Deus quiser e que a rapaziada do Flamengo também deseja. Espero que sim (que Tite esteja de olho nele). Vou dar o meu melhor para que ele me de um espaço”, explicou.

Na conquista do título do Flamengo da Taça Guanabara, Daniel Cabral esteve no campo com os demais jogadores para levantar o troféu.

Lesão de Daniel Cabral

Daniel Cabral sofreu uma lesão no ligamento cruzado do joelho direito durante partida contra o Atlético. Aliás, no seu segundo jogo no profissional. Em razão da gravidade do problema, foi necessária uma interferência cirúrgica. Inicialmente, o prazo de recuperação era de 10 a 12 meses.

Ele tem contrato com o Flamengo até o fim de outubro de 2025.

