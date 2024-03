Em nome da tradição: colombiano ignora sua seleção em Londres e mira Brasil

Andres Alejandro Castaño é um daqueles torcedores que valoriza a tradição no futebol. Mesmo com a seleção de seu país viajando a Londres para enfrentar a Espanha nesta sexta-feira (22), no Estádio Olímpico, o colombiano não veio à capital inglesa com o objetivo de prestigiar os Cafeteros.

Residente há três anos em Madri, Castaño conversou com o Jogada10 e traçou um objetivo na medida de sua paixão. Assim, pegou o avião na última terça-feira para ver o amistoso entre Inglaterra e Brasil e se reunir com alguns amigos e familiares.

Um detalhe, contudo, evidenciou o fascínio pela Amarelinha: viajou mesmo sem ingresso para o amistoso e não conseguiu assegurar sua presença no estádio de Wembley, que estará lotado.

Castaño chegou na última terça-feira e ficará na capital inglesa até domingo, dia seguinte ao da partida. Assim, pretende curtir ao máximo tudo o que envolve o ambiente de um dos maiores clássicos do futebol mundial.

Recado para Vini Jr & Cia.

Aos 22 anos, o colombiano nascido em Bogotá faz coro à torcida brasileira, que aguarda ansiosamente por uma retomada de sucesso da Seleção, sexta colocada nas Eliminatórias. Fã de Neymar e Ronaldo Fenômeno, ele destacou que a qualidade precisa estar alinhada a um bom comportamento fora de campo.

“Os jogadores do Brasil têm muito talento, mas devem construir foco no futebol e não em aparecer nas redes sociais. Precisam voltar a ser raiz e, assim, apresentar um jogo bonito. Poucos têm uma postura compatível ao da profissão de jogador”, disse à reportagem, enquanto seguia de Madri para Londres.

O torcedor aproveitou, ainda, a oportunidade para mandar um recado a Vini Jr. O atacante brasileiro é um dos titulares certos diante dos ingleses.

“Vinicius é muito talentoso, mas sua personalidade é opaca e o atrapalha. Isso contribui para que ele não dê show em campo, como já o fez em vezes anteriores”, continuou Andres.

Por fim, Andres Castaño deu pitaco sobre quem será o vencedor da partida de sábado, em Wembley. E, curiosamente, ao opinar sobre a seleção que levará a melhor um dia antes, optou por onde mora atualmente.

“Espero que o Brasil vença a Inglaterra, assim como uma grande partida entre Espanha e Colômbia. Mas com vitória espanhola”, encerrou.

