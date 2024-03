Rômulo vira tema de debate entre Palmeiras e Novorizontino

Palmeiras e Novorizontino duelam na próxima quinta-feira (28), às 21h35, no Allianz Parque, pela semifinal do Campeonato Paulista. A partida terá um personagem em especial: Rômulo. O meia pertence ao Tigre, mas está acertado para atuar pelo Verdão após o término do Estadual. Contudo, o jogador virou tema de debate entre os dirigentes dos dois clubes, em encontro na FPF.

O vice-presidente do Palmeiras, Paulo Buosi, e o presidente do Novorizontino, Genilson, se encontrarem na Federação Paulista dias antes do confronto e conversaram sobre Rômulo. O mandatário do Tigre ressaltou o profissionalismo do jogador e disse que ele vem jogando ainda mais, desde que acertou com o Verdão.

“Vai sim para o jogo. Podem pensar que ele vai deixar de colocar o pé, que vai mexer com a cabeça dele, mas o Novorizontino é muito seguro da formação de seus atletas e a prova disso é o Rômulo, que foi negociado no meio da competição. Após a negociação, ele passou a jogar ainda mais, para a felicidade do Palmeiras e a nossa”, disse Genison.

Questionados em tom de brincadeira se pode comemorar em caso de gol, ambos os dirigentes foram firmes para dizer que sim.

“Sem dúvida. A gente espera que ele faça muitos gols quando estiver vestindo a camisa do Palmeiras, e esse profissionalismo mostra que a gente fez uma grande contratação”, falou Buosi.

“Sem dúvida, até porque ele tem carinho e gratidão por aquilo que foi feito por ele. Conhecendo os atletas que nós formamos, enquanto estiverem vestindo a camisa do Novorizontino, eles vão suar até o final”, completou Genison.

Rômulo já está acertado com o Palmeiras

O jogador de 22 anos assinou vínculo com o Verdão até o fim de 2028 e se junta ao elenco após o Campeonato Paulista. Como não pode defender outra equipe no Estadual por conta do regulamento, ele só chegará ao Alviverde após a competição.

O Verdão chegou a cogitar trazer Rômulo com antecedência para que ele já treinasse com o restante do elenco e conhecesse as táticas de Abel Ferreira. Contudo, como o Novorizontino vem fazendo grande campanha no Paulistão, a equipe do interior pediu ao Palmeiras a permanência do atleta até o fim da sua participação no Estadual.

O meio-campista foi eleito o craque do jogo das quartas de final contra o São Paulo. Ele ajudou o Novorizontino a eliminar o Tricolor Paulista no MorumBIS e, agora, pode tirar o tricampeonato estadual da sua futura equipe.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Rômulo vira tema de debate entre Palmeiras e Novorizontino apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.