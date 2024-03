Prazo para anúncio de novo técnico do Botafogo termina nesta sexta

O Botafogo estipulou um prazo de até esta sexta-feira (22) para anunciar o seu novo treinador. O cargo está vago há mais de um mês, quando o clube despediu Tiago Nunes. Fábio Mathias, interino, ficou à frente da equipe e somou seis vitórias e um empate em sete compromissos. Auxiliar permanente, ele, no entanto, não convenceu o sócio majoritário da SAF alvinegra, John Textor.

O mandachuva do Mais Tradicional, aliás, tomou à frente das negociações por este novo profissional e já conversou com cinco nomes, todos, claro, guardados a sete chaves. Porém, ele não está sozinho nesta empreitada. O CEO Thairo Arruda e o head scout Alessandro Britto o dão suporte.

O Botafogo busca um nome estrangeiro no mercado. Assim, Textor está atrás de um “novo Luís Castro”, técnico que deixou o Glorioso na liderança isolada do Campeonato Brasileiro de 2023 e meteu o pé para abraçar o vil metal dos petrodólares do mundo árabe.

A permanência de Matias como técnico do time está descartada, mesmo com defensores do auxiliar permanente nos corredores do palacete colonial de General Severiano.

Além de um novo treinador, o Botafogo também busca um diretor de futebol, após a saída de André Mazzuco. Na semana passada, o dirigente se desligou do Alvinegro, alegando questões familiares. Textor quer alguém com domínio da língua inglesa e especialista em gestão no futebol para ajudá-lo a tocar o seu clube-empresa.

