Fortaleza reitera posicionamento de luta contra a violência no futebol

O Fortaleza divulgou um comunicado, nesta sexta-feira (22), um mês após ao atentado que seu ônibus sofreu em partida pela Copa do Nordeste. Assim, o Leão do Pici, reforma seu posicionamento de luta contra a violência no futebol. Especialmente sinalizou que seguirá cobrando uma punição aos autores do crime.

Vale relembrar que a delegação do Leão do Pici foi alvo de ataques depois do empate em 1 a 1 com o Sport, na Arena Pernambuco. Em duelo que foi válido pela quarta rodada do Grupo A, da Copa do Nordeste. O incidente, aliás, deixou seis jogadores do Fortaleza machucados. O lateral-esquerdo, Gonzalo Escobar, foi o atleta que mais sofreu danos. Tanto que ele retornou aos gramados apenas em partida pelo Campeonato Cearense, no último domingo (17).

Até o momento, houve a prisão de somente quatro pessoas que receberam a acusação de tentativa de homicídio pelo atentado ao ônibus, com pedras e bombas. Mesmo assim, as autoridades policiais permanecem analisando imagens dos arredores da Arena Pernambuco na tentativa de identificar outros criminosos. Além disso, o adversário na oportunidade, chegou a receber punição de oito jogos com portões fechados. No entanto, recorreu da decisão e conseguiu efeito suspensivo.

Veja a nota oficial completa do Fortaleza

Hoje marca de forma simbólica 30 dias do atentado contra atletas, diretoria e comissão técnica do Fortaleza, após o jogo contra o Sport-PE pela Copa do Nordeste, em Recife.

O Fortaleza Esporte Clube segue acompanhando as investigações, na esperança de que todos os criminosos sejam identificados e devidamente punidos por seus atos.

Com indignação, repúdio e tristeza, seguimos como uma voz ativa e permanente em busca de uma melhoria no futebol brasileiro, no tocante ao problema da violência, dentro e fora dos estádios.

Fortaleza, 22 de março de 2024.

