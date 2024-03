Flamengo age rapidamente, e Pulgar não deve ser baixa em decisão do Carioca

O Flamengo ligou o sinal de alerta de forma repentina, nesta semana, mesmo com a data Fifa e, consequente, paralisação dos compromissos. Isso porque, inicialmente, o meio-campista Pulgar foi cortado da seleção do Chile por um desgaste muscular. Na sequência, o Rubro-Negro agiu rapidamente para evitar perdê-lo por lesão. Assim, o volante passa por processo de reforço muscular.

No caso, o jogador realiza trabalhos na academia aliados a um tratamento para recuperar a sua melhor forma física. Em seguida, a previsão é que Pulgar comece a trabalhar com bola no campo já na próxima semana. A comissão técnica e o departamento médico optaram por poupá-lo desse tipo de atividade em um primeiro momento. Exatamente para evitar perdê-lo por uma contusão muscular.

Assim, graças à rápida intervenção, o volante não deve ser ausência no Flamengo para o primeiro jogo da final do Carioca, diante do Nova Iguaçu. A princípio, Pulgar estava na lista de convocados para a seleção do Chile.

Preparação do Flamengo para a partida de ida da final do Estadual

Após a classificação para a final do Carioca, o elenco ganhou três dias de folga. Posteriormente, o grupo retornou aos trabalhos, na última quarta-feira (20), no Ninho do Urubu, para iniciar a preparação para o primeiro jogo da decisão do Estadual.

A partida de ida da final do torneio ocorre após o término desta data Fifa. O Rubro-Negro vai encarar o Nova Iguaçu, sensação da competição, no dia 30 de março, às 17h. O jogo de volta será no dia 7 de abril, ainda sem definição de horário. Ambos no Maracanã, por exigência do regulamento

