O Fluminense recebeu novas multas da Conmebol e terá de pagar 95 mil dólares (cerca de R$ 474 mil no câmbio atual) por atitudes relativas à final da Recopa Sul-Americana, em 29 de fevereiro. Na ocasião, o Tricolor enfrentou a LDU pelo jogo de volta da final, vencendo por 2 a 0 e conquistando o inédito título.

Ao todo foram oito multas. A mais alta foi de 30 mil dólares, com outras duas de 15 mil, duas de dez mil e outras três de cinco mil dólares. O clube levou punição por infrações nos artigo 12.2.c do Código Disciplinar da entidade (uso de sinalizadores), no artigo 12 (relativo à ordem e segurança nas partidas), e também nos tópicos 12.2.d e 12.2.h (uso de ponteiras laser e perturbação ao bem-estar da delegação adversária (LDU) em hotéis).

A quantia sairá, então, diretamente do valor que o Fluminense tem direito a receber por parte da Conmebol por acordos de direitos televisivos ou patrocínio.

LEIA MAIS: Fluminense apresenta nova camisa branca para temporada 2024

O Fluminense, aliás, já havia sido multado pela Conmebol em várias outras oportunidades ao longo de 2023. Como por exemplo em jogos contra o River Plate, The Strongest, Olímpia e Boca Jrs, todos no Maracanã.

De ‘férias’ após a eliminação no Campeonato Carioca, o Tricolor estreia na Libertadores no dia 3 de abril, contra o Alianza Lima

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Fluminense leva novas multas da Conmebol; saiba os motivos apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.