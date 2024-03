Espanha x Colômbia, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h30

Sexta-feira de grande jogo nesta data de amistosos da Fifa. Às 17h30 (de Brasília), a Espanha recebe a Colômbia no Estádio Olímpico de Londres. Um grande duelo e nada melhor do que acompanhar como estão dois adversários do Brasil. Afinal, a nossa seleção, depois do jogo de sábado com a Inglaterra (em Wembley), fará na terça-feira um amistoso contra os esopanhois no Bernabéu. E os colombianos são rivais dos Canarinhos nas eliminatórias. Este jogo terá a cobertura mais do que especial da Voz do Esporte, que inicia a transmissão às 16h30. Com Ennio Ricanelo na narração.