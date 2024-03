‘Arco zero’: Rossi, goleiro do Flamengo, revela bastidor sobre sequência sem sofrer gols

Rossi, goleiro recordista em minutos sem sofrer gol na história do Flamengo, vive grande fase no time carioca. No entanto, ele não carrega a glória sozinho. Ao abordar o tema, o argentino deixa claro que todos os seus companheiros também são responsáveis por esse marco. Para a “FlaTV”, o goleiro reforçou essa ideia e revelou um bastidor com membros da comissão técnica.

“Feliz pelo recorde que eu alcancei, mas sempre vou falar a mesma coisa: o recorde não é só meu, é do time todo que fez um grande trabalho em campo. Pelo objetivo pessoal, é muito gratificante chegar aqui e em pouco tempo já alcançar um recorde assim importante na historia do Flamengo”, disse Rossi.

Arco zero

Arco zero. Essas duas palavras têm sido utilizadas com frequências no vestiário rubro-negro. Afinal, Rossi revelou que membros da comissão técnica de Tite repetem essa frase antes das partidas.

“Sempre antes dos nossos jogos, a comissão técnica cumprimenta um por um, e sempre alguns falam: ‘zero, zero, zero. Arco zero, não pode tomar gol'”, detalhou.

Veja outras respostas de Rossi

Brincadeira sobre não sujar o uniforme nos jogos

“É bom. Levamos como brincadeira, mas acho que eu não sujar uniforme é muito importante para o time, porque sabe que está fazendo um grande trabalho em campo. Eu estou no final da defesa, começa lá na frente com os atacantes. É muito importante o trabalho deles para eu não sujar o uniforme também (risos).”

“Está aprovado (após ver Cantarele). O time do Zico naquela época era um grande time também, ganhou Brasileiro e tudo. Quero ganhar aqui no Flamengo, vamos para isso. Flamengo tem que ganhar e vamos procurar isso. O professor (Tite) está construindo um grande time, o equilíbrio que ele fala é muito importante para nós.”

