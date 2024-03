Meia do Bolívar projeta jogos contra Flamengo na Libertadores: 'Sei como é difícill'

Após um sorteio na sede da Conmebol, ficou definido que Flamengo e Bolívar serão adversários na fase de grupos da Libertadores. Os times se enfrentam nos dias 24 de abril e 15 de maio, em La Paz e Maracanã, respectivamente.





Flamengo x Bolívar

Assim, Bruno Sávio, meio-campista do Bolívar, concedeu uma entrevista depois do sorteio e comentou sobre os jogos diante do Flamengo. O brasileiro, dessa forma, reconheceu as qualidades do elenco rubro-negro e projetou duas partidas difíceis na Libertadores.

“É normal, cada um reagiu de uma maneira. Dos times brasileiros, para mim o Flamengo é quem tem o melhor investimento, você tem jogadores de seleção, conhecidos. É sempre difícil jogar contra o Flamengo. No Mundial de Clubes, eu não entrei, mas meu ex-clube jogou contra. Sei como é difícil jogar contra o Flamengo”, disse Bruno Sávio para ESPN.

Apesar das qualidades do elenco rubro-negro, Bruno Sávio também reconhece os valores do time boliviano. Afinal, em 2023, clubes brasileiros tiveram dificuldades em La Paz e desperdiçaram pontos importantes na Libertadores.

“Também é muito difícil jogar contra nós, um time bem treinado, temos nossos valores individuais também. Inclusive ano passado o Palmeiras veio aqui e perdeu, o Cerro Porteño (PAR), o Barcelona (EQU) e o próprio Athletico-PR. Espero que esse ano a gente consiga provar novamente que temos qualidade”, afirmou Bruno Sávio.

