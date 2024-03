França x Alemanha: escalações e onde assistir

Duelo de gigantes nesta Data Fifa de março. França e Alemanha se enfrentam neste sábado (23), às 17h (de Brasília), no Groupama Stadium, em Lyon. Dessa maneira, as equipes voltam a se enfrentar apenas seis meses depois da vitória dos alemães por 2 a 1, em setembro de 2023. Ao mesmo tempo, a partida serve como preparação dos times para a disputa da Eurocopa 2024.

Como chega a França

Com uma das melhores campanhas das Eliminatórias da Eurocopa, a França confirmou a vaga na competição e aparece como uma das favoritas ao título. Além disso, o time comandado pelo técnico Didier Deschamps está invicto há oito partidas, sendo sete vitórias e um empate. Ao mesmo tempo, a equipe vai reencontrar o último adversário a derrotá-la, há seis meses, em um amistoso.

No entanto, os franceses terão um desfalque importante para o jogo deste sábado. O atacante Griezmann, um dos principais nomes da equipe, está fora da partida contra a Alemanha por motivo de lesão. A segunda baixa fica por conta de Coman, que também está machucado. Mas, a boa notícia é que o craque Mbappé está confirmado entre os titulares.

Como chega a Alemanha

Por outro lado, a prestigiada seleção alemã está longe de viver seus dias de glória. Desde a eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo no Qatar, a Alemanha disputou 11 amistosos, com seis derrotas, dois empates e apenas três vitórias. No entanto, uma delas aconteceu justamente sobre os franceses.

Além disso, a Alemanha já está garantida na Eurocopa 2024, uma vez que é o país sede da competição. Isto explica o grande número de amistosos disputados nos últimos meses, uma vez que a seleção não precisou disputar as Eliminatórias da Euro.

Por fim, o técnico Julian Nagelsmann terá o desfalque do goleiro Neuer, lesionado. Dessa maneira, Ter Stegen, do Barcelona, será o responsável pela baliza alemã.

França x Alemanha

Amistoso Internacional — Data Fifa

Data e horário: sábado, 23/03/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Groupama Stadium, em Lyon (FRA)

França: Maignan; Clauss, Upamecano, Pavard e Theo Hernandez; Rabiot, Camavinga e Tchouaméni; Mbappé, Dembélé e Giroud. Técnico: Didier Deschamps.

Alemanha: Ter Stegen; Kimmich, Rudiger, Tah e Raum; Gundogan e Kroos; Wirtz e Musiala; Fullkrug e Havertz. Técnico: Julian Nagelsmann.

Onde assistir: SporTV2

