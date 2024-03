Victor está na Argentina, e Atlético deve anunciar Gabriel Milito nas próximas horas

O Atlético avançou para ter Gabriel Milito. Nas últimas horas, o diretor de futebol do Galo, Victor Bagy, viajou para a Argentina para finalizar a negociação com o novo treinador. A tendência é que o anuncio ocorra em breve.

A diretoria do Galo enviou a primeira proposta nessa quinta-feira (21). Com uma resposta mais positiva, o ex-goleiro atleticano viajou para a argentina para sacramentar o negócio.

O Jogada10 apurou que Milito vê como boa a possibilidade de treinar o Atlético. Ele passou por clubes da Argentina e Chile e assumir o Atlético, um dos melhores elencos do futebol brasileiro, é um grande atrativo.

Na ideia da diretoria alvinegra, o treinador deve estar em Belo Horizonte na segunda-feira à tarde para iniciar os trabalhos com o elenco. Atualmente o auxiliar da comissão técnica fixa está na Cidade do Galo comandando os trabalhos.

No entanto, a diretoria entende que é preciso ter um treinador contratado até segunda-feira. Isso porque no sábado (30), às 16h30 (de Brasília), o Galo começa a decisão do Campeonato Mineiro. Dias depois, na quinta-feira (4), o Atlético viaja para enfrentar o Caracas, na estreia da Copa Libertadores. Depois, tem a partida de volta da final do Campeonato Mineiro e, na sequência, outro jogo da competição continental.

