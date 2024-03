Desempenho defensivo do Flamengo de Tite é o melhor nos últimos dez anos

O Flamengo sob o comando de Tite surpreende por ser instransponível defensivamente. Afinal, o time sofreu apenas um gol em 13 partidas até aqui na temporada. Na verdade, na ocasião em que teve a defesa vazada, a equipe era alternativa e foi comandada pelo interino Mário Jorge.

Na oportunidade, o Rubro-Negro empatou por 1 a 1 com o Nova Iguaçu, pela segunda rodada da primeira fase do Carioca. Neste cenário, o grupo principal estava nos Estados Unidos para a realização de pré-temporada. Além da disputa de dois amistosos.

O bom momento defensivo da equipe possibilitou o goleiro Rossi alcançar o feito de 965 minutos sem ser vazado. Assim, estabeleceu recorde histórico no Flamengo. Isso porque ele ultrapassou o ex-arqueiro Cantarelli, que permaneceu 959 minutos sem levar gols entre 1978 e 1979.

Após o embate com o Nova Iguaçu, o Rubro-Negro vive uma sequência de 11 partidas sem sofrer gols. Por sinal, o maior período da história do clube sem ser vazado até aqui.

Melhor marca defensiva dos times da Série A de 2024

Em um comparativo com as outras equipes que vão disputar a Série A em 2024, o time da Gávea é o participante que mais precisa de finalizações para levar gol. De acordo com o Sofascore, o Flamengo precisa de 99 chutes para ter sua meta vazada.

Até o momento que assumiu o comando da equipe, Tite foi técnico do Flamengo em 25 oportunidades. Levando em consideração os dois amistosos da última pré-temporada, levou 12 gols. Com isso, a equipe estabeleceu uma média de 0,48 gol sofrido por partida.

Esta é a melhor marca defensiva de um treinador que passou pelo Rubro-Negro nos últimos dez anos. Ele, aliás, supera Jorge Jesus, comandante que mais obteve sucesso no time, nos anos anteriores.

Média de gols por treinador nos últimos dez anos no Flamengo

0,48 – Tite (2023-2024)

12 gols sofridos em 25 jogos

0,58 – Dorival Júnior (2018)

7 gols sofridos em 12 jogos

0,65 – Paulo César Carpegiani (2018)

11 gols sofridos em 18 jogos

0,74 – Maurício Barbieri (2018)

29 gols sofridos em 39 jogos

0,80 – Muricy Ramalho (2016)

21 gols sofridos em 26 jogos

0,82 – Jorge Jesus (2019-2020)

47 gols sofridos em 57 jogos

0,83 – Dorival Júnior (2022)

35 gols sofridos em 42 jogos

0,84 – Reinaldo Rueda (2017)

26 gols sofridos em 31 jogos

0,86 – Renato Gaúcho (2021)

32 gols sofridos em 37 jogos

0,86 – Abel Braga (2019)

24 gols sofridos em 28 jogos

0,88 – Vanderlei Luxemburgo (2014-2015)

52 gols sofridos em 59 jogos

0,91 – Paulo Sousa (2022)

29 gols sofridos em 32 jogos

0,94 – Zé Ricardo (2016-2017)

84 gols sofridos em 89 jogos

1,05 – Jorge Sampaoli (2023)

41 gols sofridos em 39 jogos

1,17 – Oswaldo de Oliveira (2015)

55 gols sofridos em 45 jogos

1,22 – Rogério Ceni (2020-2021)

55 gols sofridos em 45 jogos

1,27 – Cristóvão Borges (2015)

23 gols sofridos em 18 jogos

1,33 – Vítor Pereira (2023)

24 gols sofridos em 18 jogos

1,50 – Domenèc Torrent (2020)

36 gols sofridos em 24 jogos

